Calciomercato Juventus, soldi più Arthur | ‘Mossa’ shock del Barcellona

Nonostante la ripresa del campionato, la Juventus continua a lavorare sul mercato. Spunta una nuova ipotesi di trattativa con il Barcellona

La ripresa della stagione ha portato subito alla perdita di un obiettivo per la Juventus, che ha fallito in Coppa Italia a causa della sconfitta ai rigori in finale contro il Napoli. Dopo la Supercoppa Italiana con la Lazio, dunque, la compagine allenata da Maurizio Sarri ha dovuto dire addio a un altro trofeo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’ex Serie A per l’attacco | Lo porta Rangnick

Ora tutte le attenzioni sono rivolte verso il campionato, dove la compagine bianconera è al primo posto a quattro punti di distacco proprio dai biancocelesti, con l’Inter più defilata e indietro di otto lunghezze. Ad agosto poi ci sarà il ritorno della Champions League e bisognerà provare a ribaltare la sconfitta di Lione per 1-0.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, una vecchia conoscenza per Rangnick | I dettagli

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Bentancur e Pjanic per Arthur e 40 milioni

Nel frattempo la società va avanti con il calciomercato e lavora per il futuro. Da Don Balon lanciano un’indiscrezione clamorosa: il Barcellona sarebbe pronto a offrire 40 milioni più Arthur per portare in Spagna non solo Miralem Pjanic, ma anche Rodrigo Bentancur.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione Lautaro | Il Barcellona trema!

Un ipotesi alquanto improbabile, in quanto la Juventus vuole rinforzare il proprio centrocampo e così farebbe solo un passo indietro. Realisticamente lo scambio andrà in porto solo con Pjanic per Arthur e ci sarà una plusvalenza sia per la ‘Vecchia Signora’ che per i Blaugrana.

Il brasiliano sarà valutato 80 milioni di euro mentre il bosniaco 10 milioni in meno, per cui ci sarà un piccolo conguaglio in favore dei catalani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo possibile | Il PSG si defila

Calciomercato Juventus, accelerata per il bomber | Sul piatto due giocatori