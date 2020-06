Calciomercato Milan, l’ex Serie A per l’attacco | Lo porta Rangnick

Il Milan è pronto alla rivoluzione per la prossima stagione e si lavora sul mercato per mettere a segno nuovi colpi: Rangnick potrebbe portare l’attaccante

Il Milan riparte forte in campionato e rifila un sonoro 1-4 al Lecce. I rossoneri ora cercano un posto in Europa League, per poi procedere con la rivoluzione per tornare grandi. Sembrerebbe ormai molto probabile l’arrivo di Ralf Rangnick a Milano. Con lui potrebbe arrivare un bomber che conosce già bene il campionato italiano.

Calciomercato Milan, idea per l’attacco: contatti per Schick

Il Milan ha iniziato la propria rivoluzione per tornare a grandi livelli ed a competere sia in Italia che in Europa. Così la dirigenza rossonera si è messa al lavoro per trovare nuovi innesti di qualità per la squadra. A lavorare insieme alla dirigenza milanista ci sarebbe anche Ralf Rangnick, ormai vicinissimo all’approdo a Milano. Proprio grazie al tedesco potrebbe arrivare in rossonero un nuovo attaccante per la prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il Milan è molto vicino a Patrik Schick, l’attaccante di proprietà della Roma ed in prestito al Lipsia parzialmente rinato in Bundesliga.

Il ceco fino ad ora ha messo a segno ben 10 gol in 22 presenze, di cui 15 da titolare. Un rendimento di gran lunga superiore in confronti ai tre anni alla Roma. Così proprio Rangnick ha avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante per proporgli di far parte del nuovo progetto milanista. Naturalmente l’operazione può andare in porto qualora il club tedesco decidesse di non procedere al riscatto del giocatore.

