Calciomercato Napoli, sorpresa Callejon | Rinnovo ‘gratis’

Nonostante il contratto in scadenza, Callejon vuole lasciare con un ultimo atto d’amore: lo spagnolo è pronto a giocare ‘gratis’ i prossimi due mesi.

La storia d’amore fra Callejon ed il Napoli è vicina all’epilogo, dopo sette lunghi anni. Le lacrime dello spagnolo al termine dell’incontro vinto contro la Juventus, in finale di Coppa Italia, sono state particolarmente significative riguardo al legame che si è creato. L’ex Real Madrid, adesso, sarebbe pronto ad un ultimo sorprendente atto d’amore.

Calciomercato Napoli, Callejon sorprende tutti | Pronto a giocare ‘gratis’ gli ultimi mesi

Secondo quanto raccolto in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, Callejon avrebbe proposto al Napoli di prolungare gratuitamente il proprio contratto per i prossimi due mesi. Il legame dello spagnolo con il club azzurro, infatti, si conclude al 30 giugno. La compagine di Gattuso, però, ha da giocarsi ancora la Serie A e la Champions League. Per questo motivo Callejon sarebbe disposto a concludere la stagione senza farsi pagare. Se la società dovesse acconsentire, sarebbe l’ultimo atto di un amore lungo sette anni: sette, come il numero di maglia di José Maria Callejon.

