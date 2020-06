Calciomercato Napoli, ecco il sostituto di Koulibaly | Pronti 25 milioni!

Il Napoli, in attesa di conoscere il futuro di Koulibaly, potrebbe averne già trovato il sostituto: gli azzurri avrebbero anticipato anche Ancelotti.

Il momento cruciale della stagione del Napoli è stato il cambio di allenatore. Aver preso la coraggiosa decisione di esonerare Ancelotti, per poi affidare la panchina a Gattuso, si è rivelato una mossa vincente. ‘Ringhio’, infatti, è riuscito a conquistare squadra e tifosi, cambiando mentalità agli azzurri. La vittoria in Coppa Italia è stata più che meritata. In estate, però, uno dei protagonisti potrebbe lasciare Napoli: si tratta di Koulibaly, inseguito da Real e Liverpool. Il club partenopeo, però, potrebbe avere già in mano l’erede del centrale senegalese.

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes’, il Napoli avrebbe avanzato un’offerta da 25 milioni di euro per Gabriel Magalhaes. Il classe ’97 del Lille si è disimpegnato fra i migliori difensori della Ligue 1 e avrebbe catturato l’interesse di molti club. Fra le squadre interessate al centrale brasiliano ci sarebbe anche l’Everton, con Ancelotti che sarebbe stato ad un passo dalla chiusura dell’affare prima del ‘Coronavirus’. L’interruzione dei campionati ed il mutamento delle condizioni economiche potrebbe aver cambiato tutto.

Sarebbe proprio il Napoli a sfruttare le incertezze dell’Everton per inserirsi su Gabriel Magalhaes. L’obiettivo del club campano è quello di acquistare un difensore che potrebbe replicare quanto di buono fatto in azzurro da Koulibaly. Il centrale africano, infatti, sembra essere il più indiziato ad essere sacrificato nel prossimo mercato. Il talento del giocatore di San Paolo, in Brasile, potrebbe essere il prossimo baluardo del San Paolo di Napoli.

