Calciomercato Serie A, sorpasso di Klopp | Futuro in Premier per la stella!

La crescita della Serie A avvenuta negli ultimi anni, con l’aumento di campioni che raggiungono il Belpaese, è sigillata anche dall’aumento di giocatori ricercati dagli altri campionati europei. Oltre alle trattative del Barcellona, che in Italia vorrebbe mettere le mani su Pjanic e Lautaro, anche il Real Madrid ed il Liverpool sono pronti a darsi battaglia per una delle stelle della Serie A. Nelle ultime ore Klopp avrebbe sorpassato le ‘Merengues’.

Calciomercato Napoli, sorpasso Klopp | Koulibaly verso il Liverpool

Il duello di mercato fra il Real Madrid ed il Liverpool per Kalidou Koulibaly potrebbe avere un vincitore. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Klopp sarebbe riuscito a convincere il senegalese a scegliere il club inglese. Ora i ‘Reds’ dovranno accontentare le richieste di De Laurentiis, che l’anno scorso si aggiravano intorno ai 100 milioni di euro, per portare Koulibaly via da Napoli. L’obiettivo del tecnico tedesco, vicino a riportare il Liverpool ad un titolo nazionale che mancava da oltre 30 anni, sarebbe quello di costituire una coppia difensiva formata da Koulibaly e Van Dijk.

Il Liverpool è inarrestabile: dopo la Champions League vinta nella scorsa stagione e la Premier League che si appresta a conquistare quest’anno, è pronto a dare l’assalto a tutto l’anno prossimo. L’acquisto di Koulibaly andrebbe, in questo senso, a soddisfare l’insaziabile fame di vittoria di Jurgen Klopp. La prossima destinazione del centrale africano sembra essere sempre di più la Premier League.

Dopo aver vinto la Coppa Italia, Koulibaly si appresta a lasciare Napoli: il centrale senegalese avrebbe ceduto alle lusinghe di Jurgen Klopp.

