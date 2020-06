Calciomercato, colpaccio Inter | Affare fatto: 40 milioni al Real!

Calciomercato Inter, colpaccio di Marotta dal Real Madrid: Achraf Hakimi è vicinissimo a vestire i colori nerazzurri, come rivelato anche dai colleghi di Sky Sport

Sulla fascia destra del Borussia Dortmund ha letteralmente incantato mezza Europa: il giovane terzino marocchino, di proprietà del Real Madrid Achraf Hakimi è una dei giocatori emergenti più interessanti del panorama continentale. Tanti top club erano sulle sue tracce, ma uno su tutti sembra ormai averla spuntata: l’Inter. D’altronde, l’interesse dei nerazzurri per l’esterno dei blancos è datato da tempo, con Conte che lo considera perfetto per il suo 3-5-2, così da ricoprire quella fascia destra che né Lazaro e né Moses sono riusciti a strappare dai piedi di Candreva.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, ‘clasico’ per Lautaro | Scambio più soldi dal Real

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, colpo in Serie A grazie a Sensi | Il piano di Marotta

Inter, tutto fatto per Hakimi: accordo da 40 milioni con il Real Madrid

Stando a quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, l’Inter avrebbe raggiunto un accordo con il Real Madrid per il cartellino di Achraf Hakimi. Un’offerta importante, quella dei nerazzurri, che per 40 milioni di euro hanno strappato il sì dei blancos, avvicinandosi così ad aggiudicarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Confermate, dunque, le indiscrezioni emerse dalla Spagna negli ultimi giorni: il marocchino avrebbe già dato ai suoi agenti la disponibilità a trattare con i nerazzurri, per chiudere il cerchio di quella che sarebbe un colpo importante per l’Inter 2.0 di Antonio Conte.