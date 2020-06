Calciomercato Inter, conferme su Hakimi: chiusura in vista

Calciomercato Inter, nerazzurri vicinissimi all’acquisto di Hakimi: arrivano conferme anche dalla Germania, ecco le cifre

La giornata si è aperta con una notizia bomba in merito al calciomercato dell’Inter. Nerazzurri che avrebbero trovato l’accordo per Achraf Hakimi, il forte esterno marocchino in forza al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. Arrivano conferme anche dalla Germania, con la testata ‘Kicker’ che riferisce che l’affare potrebbe essere chiuso già entro il weekend. Intesa in via di definizione tra l’Inter e il Real, detentore del cartellino. I tedeschi aggiornano il discorso sulle possibili cifre dell’accordo. La trattativa potrebbe andare in porto per un costo complessivo di 45 milioni di euro più bonus. Qualora Marotta e Ausilio riuscissero a chiudere, metterebbero a segno un grande colpo. Il laterale marocchino è uno dei prospetti più interessanti a livello europeo, un esterno che sarebbe l’ideale per la fascia di Antonio Conte.

