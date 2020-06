Calciomercato, Arthur-Juventus | Le reazione della madre!

Il trasferimento di Arthur alla Juventus sembra ormai ad un passo, con Pjanic che si avvicina al Barcellona: la madre del brasiliano all’attacco sui social.

Dopo oltre due mesi, i dialoghi fra la Juventus ed il Barcellona avrebbero prodotto dei risultati concreti. I due club sarebbero riusciti a trovare l’intesa per l’arrivo di Arthur Melo in Italia, con Pjanic pronto a sposare la causa blaugrana. Un’operazione in cui il centrocampista brasiliano verrà valutato intorno ai 70 milioni, mentre il bosniaco sui 60. Dalla Spagna, intanto, stanno piovendo critiche su Arthur Melo e la madre del centrocampista ha sbottato sui social.

Calciomercato Juventus, Arthur in arrivo | La madre attacca Setien sui social

L’ulteriore conferma dell’arrivo di Arthur Melo alla Juventus è arrivata oggi dalla conferenza stampa di Quique Setien. Il tecnico blaugrana, di fatto, ha dato l’addio al centrocampista brasiliano: “Non sarebbe il primo ad arrivare in un club con grande entusiasmo senza poi portare i frutti. Succede a molte squadre ed a molti giocatori”. Una dichiarazione che non sembra essere stata gradita particolarmente dalla madre di Arthur, che sui social avrebbe attaccato Setien. “Dio mio, adesso iniziano a tirar fuori i difetti del giocatore..”

Un commento piccato, che rende però l’idea delle ambizioni del brasiliano. Arthur, infatti, sentiva di poter essere protagonista anche in maglia blaugrana e per questo lascerà Barcellona con grande voglia di rivalsa. Una buona notizia per la Juventus, che potrebbe trovarsi in casa un giocatore estremamente motivato a fare bene. A Torino, invece, Arthur troverà un ambiente in cui continuare il proprio processo di crescita: con un ruolo da protagonista.

