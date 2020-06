Calciomercato Juventus, retroscena Arthur | Decisivo un ex bianconero

La Juventus accoglierà nei prossimi giorni l’ufficialità dell’arrivo di Arthur Melo, primo grande colpo del calciomercato estivo: spunta il retroscena sull’approdo del brasiliano a Torino

Manca davvero poco al ritorno in campo della Juventus che, per la 28esuma giornata di Serie A Tim, ospiterà all’Allianz Stadium il Lecce di Liverani. Dal campo al calciomercato, in casa bianconera è sempre più vicina la chiusura definitiva dell’affare Arthur Melo. Il talento del Barcellona ha finalmente sposato il progetto juventino ed è pronto ad approdare a Torino. Arriva in tal senso un clamoroso retroscena: decisivo l’ex top player del club torinese per convincere il 23enne brasiliano.

Calciomercato, Arthur-Juventus: il retroscena

Un maxi scambio che fino a qualche settimana fa pareva lontanissimo dalla concretizzazione. Ed invece no, la Juventus è pronta ad accogliere alla Continassa Arthur Melo per la gioia di Sarri. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset‘, i bianconeri verseranno circa 10 milioni nelle casse dei catalani oltre al cartellino di Miralem Pjanic. Arthur, dopo un forte scetticismo iniziale, si sarebbe convinto anche grazie ad un fattore fino ad ora rimasto nell’ombra.

L’ex terzino bianconero Dani Alves, attualmente in forza al San Paolo, avrebbe infatti convinto della bontà del trasferimento a Torino il suo connazionale. Un mediatore inedito dunque per fare in modo che Sarri abbia il centrocampista tanto desiderato nelle ultime settimane. Un intervento decisivo tanto quanto quelli che lo hanno visto protagonista con la maglia della Juventus.

Assist di Dani Alves che serve la sua ex squadra che non vede l’ora di accogliere il 23enne verdeoro.

