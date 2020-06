Calciomercato Juventus, via De Sciglio | Scambio tutto italiano

La Juventus è sempre protagonista in sede di mercato: dopo il trasferimento saltato al Barcellona, nuova possibile destinazione per De Sciglio. Scambio alla pari!

La Juventus è vicinissima a chiudere lo scambio entusiasmante tra Pjanic e Arthur con 10 milioni di conguaglio a favore del Barcellona. Inizialmente nella trattativa ci sarebbe dovuto essere anche il laterale bianconero, Mattia De Sciglio, ma il suo profilo è stato definitivamente tolto durante i costanti contatti tra i due club. Nel frattempo sarebbe spuntata una nuova destinazione per il terzino ambidestro della Juventus.

Calciomercato Juventus, ipotesi di scambio De Sciglio-Piccini

Il club bianconero potrebbe così imbastire una trattativa con un’altra compagine spagnola, ossia il Valencia. Tra i due club c’è una specie di partnership e l’idea sarebbe quella di uno scambio alla pari tutto italiano con un forte interessamento della Juventus per Cristiano Piccini, reduce da un lungo infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo di gioco.

I due calciatori sono valutati entrambi sui 12-15 milioni con la possibilità di mettere a segno plusvalenze importanti per le due società. De Sciglio resta così in uscita e così al termine della stagione il laterale bianconero potrebbe fare le valigie. Discorso inverso per il giocatore originario di Firenze, pronto così a rimettersi in moto proprio in Serie A dopo le esperienze al Betis e allo Sporting Lisbona.

La Juventus continua a lavorare senza sosta tra acquisti e cessioni eccellenti per regalare colpi interessanti a Maurizio Sarri.

