Calciomercato Juventus, senti Haaland | L’attaccante rivela il suo futuro

Calciomercato Juventus, l’attaccante del Dortmund, Erling Haaland fa chiarezza sul proprio futuro: le dichiarazioni della giovane stella norvegese

Da sempre in cima alla lista dei desideri di Paratici, Erling Haaland ha rapito l’Europa a suon di gol, tra Salisburgo e Dortmund. La giovane stella del Borussia è già considerato uno degli attaccanti più forti al mondo, un giocatore che fa gola a tutti i top club del continente. La Juventus è stata una delle prime squadra a sondare il terreno e presto potrebbe tornare a fare un tentativo forte per lui. E a riguardo il proprio futuro, il norvegese ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni.

Juventus, Haaland sul proprio futuro: “Voglio realizzare qualcosa di importante col Borussia”

“Mi trovo in uno dei club più importanti al mondo, sono appena arrivato ed ho un contratto lungo ed importante – ha spiegato Haaland ai microfoni di ‘Waz’ – Non ho alcuna intenzione di lasciare Dortmund, non sono uno che pensa troppo al futuro. Mi piace vivere nel presente e decidere con calma. Adesso so che la scelta migliore per la mia carriera è restare qui, realizzare qualcosa di importante con il Borussia. Vogliamo vincere il titolo e vogliamo farlo il prima possibile: l’anno prossimo ho intenzione di dare il mio contributo e segnare tanti gol”.

Allontanate dunque le voci che lo vedevano lontano da Dortmund nel giro di pochi mesi. Anche la Juventus dovrà attendere tempi migliori per tornare alla carica del norvegese.

