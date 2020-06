Serie A, UFFICIALE il rinnovo dell’allenatore | Accordo fino al 31 agosto anche per due senatori

Il club annuncia annuncia una serie di rinnovi di contratto importantissimi: oltre all’allenatore anche due senatori e il secondo portiere

Il calcio in Italia è ripartito ormai per tutte le squadre di Serie A e Serie B e sono sono già vissute importanti giornate e partite con qualche colpo di scena. Lo stop dei tre mesi però è servito comunque alle società per non fermarsi e studiare le nuove mosse di mercato.

I tre mesi di stop anomali per il movimento calcistico hanno comunque permesso di programmare con più calma e tranquillità il futuro attraverso un’analisi attenta di ciò che è stato vissuto in Serie A nella prima metà di stagione.

Calciomercato Torino, ufficializzati quattro rinnovi: Longo resta insieme ad Ansaldi, De Silvestri e Ujkani

Dopo la vittoria contro l’Udinese che ha contribuito a tranquillizzare, almeno in minima parte, l’ambiente Torino, i granata si sono dedicati anche ai rinnovi di contratto di Ansaldi, De Silvestri, Ujkani e del mister Moreno Longo con lo staff tecnico. Almeno fino al termine della stagione 2019/20.

In bilico ce n’erano parecchi e anche importanti: con un comunicato sul proprio sito ufficiale, infatti, il club piemontese ha annunciato ben quattro accordi. Ecco la nota: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver siglato l’accordo con l’allenatore Moreno Longo e tutto lo staff tecnico e con i calciatori Cristian Ansaldi, Lorenzo De Silvestri e Samir Ujkani per il prolungamento dei contratti – in scadenza il 30 giugno – sino al prossimo 31 agosto”.

Quattro mosse importanti dunque per vivere con più serenità il finale di campionato che si preannuncia ricco di battaglie.

