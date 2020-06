Calciomercato Inter, concorrenza per il bomber | Lotta in Serie A!

L’Inter vuole continuare il suo percorso di crescita e va a caccia del colpo per l’attacco. Lotta con un club di Serie A!

Dopo un avvio convincente ed entusiasmante, l’Inter è calata notevolmente negli ultimi mesi e ha lasciato diversi punti per strada soprattutto nelle settimane pre e post stop legato all’emergenza coronavirus. La compagine nerazzurra ha tenuto il passo della Juventus fino alla fine di febbraio, scambiandosi anche il primo posto in più occasioni.

Ora però i bianconeri si sono allontanati e al momento il distacco è di ben 11 punti, che potrebbero diventare 8 in caso di vittoria della ‘Beneamata’ nella gara di domani sera contro il Parma. Nel frattempo Beppe Marotta e vuole ripartire dalla base di questa stagione per ottenere rinforzi importanti e diventare ancor più competitivi.

Calciomercato Inter, lotta in Serie A per Cavani: si inserisce la Roma

Un reparto che potrebbe subire variazioni è sicuramente l’attacco, dove potrebbe esserci l’addio di Lautaro Martinez che è seguito da ormai diversi mesi dal Barcellona. Un innesto utile potrebbe essere un attaccante di qualità come Edinson Cavani, che arriverebbe a parametro zero visto che il 30 giugno scade il suo contratto con il PSG.

Su di lui, però, sembrerebbe essere aumentata la concorrenza nelle ultime ore e in particolare ci potrebbe essere un duello in Serie A. Secondo quanto riportato dall’emittente uruguaiana Sport 890, infatti, anche la Roma starebbe sondando Edinson Cavani per rinforzare il proprio attacco.

Il classe 1987 potrebbe arrivare in Italia dopo una stagione condita da 22 presenze e 7 reti.

