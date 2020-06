Calciomercato Inter, Nainggolan si espone | L’invito al presidente!

Ritornato in campo dall’infortunio, Nainggolan è stato subito protagonista con il Cagliari: al termine dell’incontro il belga ha parlato anche dell’Inter.

Nella partita di questa sera, Radja Nainggolan ha ritrovato il campo dopo la sosta forzata prima da ‘Coronavirus’ e poi da un problema muscolare. Il belga di proprietà dell’Inter si è rivelato subito decisivo e determinante per il Cagliari. Il suo apporto non si è limitato alle geometrie a centrocampo, ai palloni rubati e al gol segnato: uscito dal campo, Nainggolan ha supportato Zenga con le scelte dalla panchina. Il belga al termine del match ha parlato riguardo al proprio futuro, diviso fra Inter, Cagliari e destinazioni estere.

Calciomercato Inter, Nainggolan apre al Cagliari | “Se il presidente fa un sforzo..”

Uno straripante Nainggolan ha regalato la seconda vittoria consecutiva a Walter Zenga. Il feeling con il nuovo allenatore del Cagliari, con il quale condivide il passato con l’Inter, è sbocciato fin dal primo momento. Al termine della partita vinta dai sardi contro il Torino, il belga si è esposto riguardo al proprio futuro. Ai microfoni di ‘Sky’, Nainggolan ha detto: “Non so ancora nulla sul mio futuro. Se Giulini vorrà fare uno sforzo importante è consapevole che io a Cagliari sto bene”. Un’apertura totale dell’ex centrocampista della Roma ad un’eventuale permanenza in Sardegna.

Oltre alle dichiarazioni d’amore per il Cagliari, rivolte anche nei confronti del presidente Giulini, Nainggolan ha speso parole al miele anche per Zenga. “Il mister è arrivato pur sapendo che c’erano delle difficoltà. Aveva voglia di mettersi in gioco e mi è piaciuto molto come si è rapportato con il gruppo. Stiamo cercando di fare nostre le sue idee, anche se non è semplice perché abbiamo avuto poco tempo. Zenga ci ha detto di crederci, vedremo dove arriveremo”.

La grinta di Nainggolan ed il suo legame con il Cagliari si sono palesati sia sul campo che fuori: il belga ha aperto ad un’eventuale permanenza in Sardegna.

