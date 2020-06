Calciomercato Inter, asse Milano-Madrid | Un big verso i Blancos!

Potrebbe aprirsi un asse di mercato tra Milano e Madrid che coinvolgerebbe Inter e Real: un big nerazzurro inserito nell’affare

Beppe Marotta continua a lavorare senza sosta in chiave mercato per costruire la rosa dell’Inter per la prossima stagione. Tanti i nomi nella lista dei possibili acquisti, ma occhio anche alle cessioni. Si apre un asse di mercato con il Real Madrid nel quale un big nerazzurro potrebbe trasferirsi in maglia ‘blancos’.

Calciomercato Inter, Hakimi è la carta per arrivare a Skriniar: Conte approva

La stagione disputata fino ad ora da Milan Skriniar non è certamente stata delle migliori. Il difensore slovacco nell’ultima partita contro il Sassuolo pareggiata per 3-3 ha anche ricevuto un espulsione, facendo infuriare la società nerazzurra. Così sul centrale torna a mettere gli occhi in Real Madrid. La squadra di Zidane osserva da tempo il difensore nerazzurro ed ora sembrerebbe intenzionata a tornare all’attacco. Il piano dei ‘blancos’ per arrivare il roccioso centrale di Antonio Conte sembrerebbe essere quello di arrivare ad un accordo per il trasferimento di Hakimi in nerazzurro, così da facilitare la trattativa ed abbassare le pretese per l’acquisto di Skriniar.

L’allenatore dell’Inter sembrerebbe aver cambiato idea su Skriniar che prima giudicava incedibile e sarebbe d’accordo con questa trattativa, sia perché è un estimatore di Hakimi e sia perché avrebbe già un nome per sostituire il difensore centrale, ovvero Armando Izzo, più adatto per la sua idea di difesa a tre. Potrebbe così svilupparsi un’importante trattativa tra i due club che porterebbe al trasferimento di due giocatori importanti.

