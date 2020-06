Calciomercato Juventus, futuro Sarri | I ‘senatori’ hanno deciso

La ripresa del calcio ha fatto ripartire le discussioni sul futuro di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus. C’è la decisione dei senatori bianconeri

È stata una stagione particolare fin qui per la Juventus, che ha perso già due obiettivi (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) ma può ancora dire la sua nelle altre due competizioni rimaste. È sicuramente positiva la posizione in Serie A, dove al momento il vantaggio sulla Lazio è di 7 punti ma i biancocelesti potrebbero tornare a -4 vincendo questa sera contro la Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma | Sconto del Real Madrid

In Champions League invece la situazione è più delicata, in quanto bisogna provare a ribaltare la sconfitta rimediata a Lione per 1-0 nella gara di andata degli ottavi di finale. Il match di ritorno si giocherà direttamente ad agosto, alla fine del campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, concorrenza per il bomber | Lotta in Serie A!

Calciomercato Juventus, Venerato: “I big indicano la strada: si deve continuare con Sarri”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, durante la trasmissione Microfono Aperto, e ha parlato del futuro di Maurizio Sarri che, secondo le sue informazioni, sarebbe apprezzato dai senatori bianconeri che lo vorrebbero anche nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Affare in Olanda per il post Alex Sandro

Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni: “Nello spogliatoio della Juventus ci sono stati tanti confronti tra i calciatori. Io posso dire con assoluta certezza che i senatori bianconero, ovvero Chiellini, Bonucci e Buffon, hanno indicato in Maurizio Sarri l’allenatore giusto anche per la prossima stagione. Tutti i big presenti in rosa sono con lui”.

L’avventura tra Maurizio Sarri e la Juventus, dunque, potrebbe andare avanti anche nella prossima annata su richiesta dei senatori bianconeri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, altra ‘tegola’ per Sarri | Infortunio a centrocampo!

Juventus, rivelazione su Buffon e ‘assist’ Mbappe | Si riaccende il sogno