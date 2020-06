Calciomercato, addio illustre in Serie A | Lo vuole Guardiola!

Una delle stelle della Serie A potrebbe lasciare l’Italia al termine della stagione: City e Liverpool si danno battaglia, ma lui preferisce Guardiola.

Dopo 30 anni, il Liverpool è tornato a vincere il campionato inglese: a farne le spese è stato il Manchester City, rimasto a bocca asciutta quest’anno. L’ultimo successo dei ‘Reds’ risale addirittura ai tempi della First Division e l’impresa di Klopp e dei suoi ragazzi è destinata a rimanere negli anni. L’anno prossimo, però, Guardiola proverà ad insediare il titolo del Liverpool e per farlo avrebbe messo nel mirino una stella della Serie A. Anche Klopp nutrirebbe delle ambizioni per lo stesso acquisto ed in estate potrebbe svilupparsi un duello di mercato fra i due club.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il rinnovo non basta | Clausola per andarsene!

Calciomercato Napoli, City e Liverpool su Koulibaly | Il difensore vuole Guardiola!

Secondo quanto riportato dal ‘ Daily Express’, il Manchester City sarebbe intenzionato a dare l’assalto a Koulibaly: il centrale del Napoli avrebbe espresso il proprio gradimento per un trasferimento alla corte di Guardiola. Dopo aver vinto la Coppa Italia contro la Juventus, il difensore senegalese potrebbe lasciare il capoluogo campano. Le due big della Premier League sono pronte a darsi battaglia: anche il Liverpool è pronto a rilanciare per Koulibaly.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma | Sconto del Real Madrid

Il difensore del Napoli potrebbe trovarsi davanti al lusso di scegliere fra i ‘Reds’ ed i ‘Citizens’. Sempre secondo il tabloid inglese, Koulibaly avrebbe già espresso una preferenza per il club di Guardiola. Il senegalese, infatti, sarebbe un grande fan del tecnico catalano e vorrebbe riuscire a raggiungerlo in Inghilterra. Il City, al momento, non sembra intenzionato a soddisfare la richiesta di 100 milioni di De Laurentiis. Il patron azzurro, però, potrebbe accettare anche un’offerta inferiore, consapevole del fatto che post ‘Coronavirus’ il valore dei giocatori sia diminuito.

L’anno prossimo Koulibaly potrebbe giocare in Premier League: sul senegalese ci sarebbero City e Liverpool, ma il centrale del Napoli sembrerebbe preferire Guardiola a Klopp.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, non solo Hakimi | Altro top per la fascia!

Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto e 10eLotto del 27 giugno 2020

Calciomercato Juventus, futuro Sarri | I ‘senatori’ hanno deciso