Calciomercato Juventus | Affare in Olanda per il post Alex Sandro

Alex Sandro può lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Emerson Palmieri in pole per la sostituzione del brasiliano, ma occhio a una soluzione a costi decisamente inferiori

C’è anche Alex Sandro sulla lista cessioni della Juventus. Non facciamo alcuna rivelazione clamorosa, lo sanno tutti infatti che i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo laterale mancino perché vogliono piazzare altrove il brasiliano (rendimento flop nell’ultimo anno e mezzo) realizzandoci una plusvalenza. Si sa, in realtà, anche il prescelto alla successione dell’ex Porto, vale a dire Emerson Palmieri che Maurizio Sarri ha già avuto alle sue dipendenze al Chelsea. Il naturalizzato italiano è in vendita, ma questo non vuol dire che i ‘Blues’ – notoriamente bottega carissima – siano disposti a chissà quale sconto sul prezzo del cartellino che, stando alle indiscrezioni di calciomercato, è stato fissato a 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, post Alex Sandro: nuovo affare con l’Ajax

Per risparmiare qualche milione, la Juventus potrebbe però prendere in considerazione altri profili meno appunto gravosi sotto l’aspetto economico. Nello specifico dell’ingaggio: quello dell’ex Roma raggiunge i 5 milioni di euro. Un’alternativa al 25enne nativo di Santos può essere rappresentata da Nicolas Tagliafico, 27enne argentino in possesso di passaporto italiano. La prossima estate è destinato a salutare l’Ajax, dove ha fornito prestazioni spesso esaltanti (tra i protagonisti della super stagione 2018/2019 con finale di Champions sfiorata) tanto da attirare su di sé i riflettori di diverse big europee, dallo stesso Chelsea fino al Barcellona. Parliamo quindi di un giocatore di valore, affidabile e con esperienza a livello internazionale, nonché con caratteristiche ideali per Sarri.

A Calciomercato.it ha aperto a un futuro in Serie A: “Mi ricorda tanto il campionato argentino, non solo a livello tattico, ma anche nell’aggressività che mettono in campo le squadre. E’ uno dei migliori del mondo e un giocatore sogna sempre di farne parte”. La Juve potrebbe strapparlo all’Ajax, con la quale ha ottimi rapporti come testimonia l’operazione de Ligt, per 15-16 milioni di euro più una contropartita tecnica, magari il croato Pjaca.

R.A.

