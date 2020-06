Calciomercato Inter, Conte non molla | Nuovo tentativo per l’attaccante!

Marotta continua la ricerca, in vista del calciomercato estivo, di un grande colpo per l’attacco dell’Inter: telefonata di Conte al bomber di Serie A

In attesa di scendere in campo, questa sera alle 21:45 contro il Parma, in casa Inter si guarda al futuro. Il 2020/21 potrebbe vedere l’approdo alla corte di Conte di un pallino dell’ex tecnico di Chelsea e Juventus. Conte si starebbe muovendo in prima persona per portare il big in nerazzurro durante la sessione estiva di calciomercato. Le ultime sul possibile colpo a sorpresa della società meneghina, che perderà con ogni probabilità Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, Conte ci riprova: vuole il big di Serie A

Ci aveva già provato un’estate fa, adesso la storia potrebbe ripetersi. Conte ci spera e lavora in tal senso all’approdo di Edin Dzeko in nerazzurro. Il tecnico dell’Inter, infatti, non ha mai dimenticato il bosniaco che dodici mesi fa era stato vicinissimo a trasferirsi all’Inter. L’attaccante romanista ha poi rinnovato con il club capitolino. Conte però ha tutta l’intenzione di fare un secondo tentativo, stavolta, si spera in quel di Milano, che finisca con un epilogo positivo.

Nelle scorse ore una chiamata, quella dell’allenatore pugliese, per sondare il terreno e capire la fattibilità dell’affare. Dzeko è in scadenza nel giugno 2022 ma potrebbe però anche rinnovare. Molto dipenderà dall’eventuale qualificazione Champions della squadra di Fonseca, con la Roma che potrebbe chiedere all’ex Wolfsburg di abbassarsi l’ingaggio. La società di Pallotta, inoltre, penserebbe al rinnovo del numero 9 con l’ ingaggio spalmato fino al 30 giugno 2023.

La palla passa al campo, con i giallorossi che archiviata la sfida contro il Milan, affronteranno l’Udinese all’Olimpico. In questa stagione il bomber 34enne ha segnato 17 reti, con 9 assist vincenti in 33 apparizioni con la squadra di Fonseca.

