Calciomercato Juventus, non solo Arthur-Pjanic | Nuovo scambio col Barcellona

Juventus e Barcellona potrebbero chiudere un’altra operazione. De Sciglio sul piatto: i bianconeri punterebbero Sergi Roberto, mentre i catalani vorrebbero inserire Junior Firpo

Ci siamo ormai per lo scambio Pjanic-Arthur tra Juventus e Barcellona. Limati gli ultimissimi dettagli i due centrocampisti svolgeranno le visite mediche con le loro nuove squadre, terminando comunque la stagione con il club d’appartenenza. Termina quindi la lunga telenovela sull’affare tra Juve e Barça, con la ‘Vecchia Signora’ che ha sempre dato la priorità al brasiliano per dare il via libera alla cessione di Pjanic. Il sodalizio campione di Spagna ha provato ad inserire diversi tasselli viste le resistenze di Arthur, che alla fine ha dato il sì al trasferimento sotto la Mole visto l’incessante pressing dei bianconeri e della stessa società presieduta da Bartomeu.

Juventus, De Sciglio-Sergi Roberto-Junior Firpo: nuova operazione col Barça

Gli affari sull’asse Torino-Barcellona potrebbero però non finire qui. Nell’operazione in un primo momento sarebbe dovuto rientrare De Sciglio, che comunque resta nei radar dei catalani. La Juve ha messo il terzino ex Milan sul mercato, che oltre al Barça piace sempre anche al Paris Saint-Germain. Paratici potrebbe così sfruttare la carta De Sciglio per arrivare ad un altro obiettivo dal Barcellona: Sergi Roberto. Lo spagnolo piace per la sua duttilità e può essere impiegato indifferentemente da centrocampista o terzino. La Juventus metterebbe sul piatto 12-15 milioni di euro oltre al cartellino di De Sciglio, considerando che i blaugrana valutano il prodotto della cantera tra i 25 e i 30 milioni. Il Barça non vorrebbe però privarsi di Sergi Roberto e potrebbe aprire invece alla cessione di Junior Firpo nella trattativa per De Sciglio.

I campioni di Spagna pretenderebbero inoltre un conguaglio di 8-10 milioni di euro per dare il via all’operazione tra l’ex Betis (accostato anche all’Inter nell’affare Lautaro Martinez) e il laterale italiano. Dopo Arthur-Pjanic, potrebbe esserci un secondo round tra Juventus e Barcellona.

