Inter, Marotta raddoppia | De Vrij la chiave per il nuovo super colpo

Non solo Hakimi, l’Inter può fiondarsi anche su Alaba per la corsia di sinistra. Il Bayern Monaco potrebbe chidere l’inserimento di de Vrij nella trattativa

L’Inter si appresta a chiudere il colpo Hakimi. La trattativa è in fase avanzata, con l’Inter in attesa di sistemare gli ultimi dettagli con il Real Madrid. Un’operazione da 45 milioni di euro, bonus compresi, con i nerazzurri pronti ad assicurarsi uno dei migliori terzini destri al mondo in prospettiva. Marotta e Ausilio hanno lavorato sotto traccia, approfittando della rottura tra i ‘Blancos’ e il marocchino. L’ormai ex Borussia Dortmund andrà a percepire un ingaggio da oltre 5 milioni a stagione e ha preferito l’Inter al corteggiamento di Manchester City e Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è fatta per Hakimi | Ecco quando le visite mediche

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, concorrenza per il bomber | Lotta in Serie A!

Calciomercato Inter, assalto ad Alaba: sacrificio de Vrij

L’Inter non si fermerà però ad Hakimi sugli esterni. La volontà della dirigenza di Viale della Liberazione è quella di assicurare un altro esterno di spessore ad Antonio Conte anche sulla corsia mancina. Un nome che stuzzica la fantasia dei nerazzurri è quello di Alaba, il cui rinnovo con il Bayern Monaco è al momento in fase di stallo. Senza l’accordo sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2021, il sodalizio campione di Germania metterà sul mercato il forte nazionale austriaco questa estate, valutandolo tra i 50 e i 60 milioni di euro. Un’occasione che l’Inter non vuole farsi sfuggire, con Marotta che presto potrebbe sferrare l’offensiva per portarlo a Milano. Nelle negoziazioni tra le parti può rientrare Perisic, sul quale ancora non c’è un accordo dopo il prestito della stagione in corso. Il Bayern però potrebbe anche chiedere l’inserimento di de Vrij nell’affare, oltre ad una parte in conguaglio.

L’Inter difficilmente si priverebbe comunque di un pilastro come l’olandese, ieri a segno nella vittoria in rimonta in casa del Parma. De Vrij, arrivato a parametro zero alla Pinetina nell’estate 2018 dopo la fine del contratto con la Lazio, assicurerebbe una super plusvalenza all’Inter. Uno scenario che potrebbe anche ‘tentare’ la dirigenza nerazzurra…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, svolta Perisic | La proposta del Bayern

G.M.