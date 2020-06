Calciomercato Inter, firma vicina | Accordo fino al 2024!

L’Inter è pronta, in vista della riapertura del calciomercato estivo, a chiudere la trattativa: accordo quadriennale

Una gioia al photofinish quella vissuta ieri sera dall’Inter di mister Conte. La sofferta vittoria al Tardini contro il Parma che riporta ad otto le lunghezze dalla Juventus capolista. Dal campo al calciomercato, sarebbe vicinissima la firma del difensore che si legherà al club milanese fino al 30 giugno 2024. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, il difensore pronto a firmare: cifre e dettagli

Una vittoria allo scadere che mantiene vivi i sogni scudetto, seppur la distanza con la Juventus capolista rimanga importante. In casa Inter si lavora al futuro, con il mercato che è pronto a regalare una nuova firma. Si tratta di Alessandro Bastoni che proprio ieri è stato decisivo, all’87’ con la rete che ha regalato i tre punti alla squadra di Conte. Il giovane centrale cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta nelle prossime settimane firmerà il rinnovo contrattuale in quanto considerato assolutamente incedibile.

Un prolungamento di un’altra stagione, con la nuova scadenza che verrà fissata al 30 giugno 2024. Bastoni, inoltre, percepirà un aumento d’ingaggio davvero importante. Dai 300 mila euro attualmente percepiti si passerà ad una cifra che sfiorerà i 2 milioni netti a stagione. Marotta ha tutta l’intenzione di blindare il talento di Casalmaggiore che negli scorsi mesi è stato richiesto da diverse big estere.

L’Inter dunque, riparte da Bastoni dentro e fuori dal campo: il 21enne al secondo gol in A, proprio alla sua ex squadra, ha mostrato qualità importanti che lo tratterranno a lungo in maglia nerazzurra.

