Calciomercato Milan, Gattuso ci prova per un big | “Ha un grande rapporto con Rino”

Calciomercato Milan, l’agente di Frank Kessie fa chiarezza sul futuro del proprio assistito e rivela: “Gattuso lo stima molto”: l’intervista di George Atangana a Radio Punto Nuovo

Come rivelato questa mattina dall’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, Milan e Napoli potrebbero presto imbastire un’importante operazione di mercato. I rossoneri sono a caccia di un centravanti ed il profilo di Arek Milik piace (e anche tanto) alla futura dirigenza milanista. Gli azzurri sanno che ormai il polacco è alla ricerca di nuove esperienze, ragion per cui potrebbero cogliere la palla al balzo e sfruttare l’interesse del Milan per arrivare a Frank Kessie, uno dei vecchi pupilli di mister Gattuso. “Frank ha un grande rapporto con il mister, è una delle capacità di Rino, quella di legare molto con i propri calciatori”: parole di George Atangana, agente del centrocampista ivoriano, ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è fatta per Hakimi | Ecco quando le visite mediche

Milan, l’agente di Kessie: “Napoli? Non ne so nulla, ma Giuntoli lo stima da tempo”

“Frank non mi ha raccontato di telefonate ricevute da Gattuso – spiega l’agente di Kessie ai microfoni di Radio Punto Nuovo – Con il Napoli non c’è nulla, quindi ad oggi è impossibile dire se al ragazzo farebbe piacere ritrovare il mister con un’altra maglia. Se si presenterà l’ipotesi, allora, verranno fatte le dovute valutazioni. Non è un segreto, comunque, che il Napoli lo stimi da tempo: quando era all’Atalanta, il DS Giuntoli fu il primo a presentarmi un’offerta, voleva portare Frank in azzurro”. Parole chiare, quelle di Atangana che non si sbottona troppo sul futuro del proprio assistito, ma che ha comunque lasciato qualche indizio qua e là.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, concorrenza per il bomber | Lotta in Serie A!

Chissà dunque cosa riserverà la prossima sessione di calciomercato al giovane centrocampista ivoriano: l’avventura di Kessie al Milan continuerà o tornerà ad abbracciare il suo mentore Gattuso?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta Perisic | La proposta del Bayern