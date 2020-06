Calciomercato Milan, sondaggi in mediana | Clausola da 50 milioni!

Il calciomercato rossonero potrebbe vedere l’approdo di almeno un nuovo centrocampista durante l’estate: gli occhi del Milan in Brasile

Il Milan si gode la bella vittoria sulla Roma e guarda con un pizzico di ottimismo in più il futuro. Nonostante una stagione dai tanti bassi e pochi alti, i rossoneri si stanno già muovendo in ottica calciomercato in vista del 2020/21. Ecco che arrivano voci di un possibile interessamento per il gioiello a centrocampo: sondaggi in corso, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, occhi in Brasile: i dettagli

Il Milan 2020/21 potrebbe parlare portoghese. Dopo Paqueta, i rossoneri sarebbero sulle tracce di un altro talentuoso brasiliano. Secondo ‘Globoesporte‘, la dirigenza del ‘Diavolo’ si starebbe cominciando a muovere per Liziero, centrocampista 22enne in forza al San Paolo.

La forte crisi economica vissuta dal club paulista dopo l’emergenza Coronavirus potrebbe costringere la società a cedere più di un talento per far quadrare i bilanci e pagare gli stipendi. Ecco che Liziero, impiegato solo in 7 occasioni in stagione, potrebbe fruttare un ricco tesoretto alla società brasiliana.

Al momento si tratterebbe solo di sondaggi visto che il nativo di Jales, in scadenza nel 2023, ha una clausola rescissoria da ben 50 milioni di euro. Situazione in divenire, i rossoneri tornano a guardare in Brasile: Liziero nella lista dei rinforzi per l’estate.

