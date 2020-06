Inter e Napoli, ESCLUSIVO Wheal: “Lo United ha deciso su Sanchez. Koulibaly? Vi spiego”

Inter e Napoli, in esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com, il corrispondente da Manchester per il Daily Mail, Chris Wheal, sul futuro di Sanchez e Koulibaly

Sanchez e Koulibaly, due giocatori sui quali il Manchester United potrebbe giungere presto ad una conclusione. L’intervista, in esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com, di Chris Wheal, corrispondente da Manchester per il ‘Daily Mail’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è fatta per Hakimi | Ecco quando le visite mediche

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, concorrenza per il bomber | Lotta in Serie A!

Inter, Wheal: “Impensabile un ritorno di Sanchez allo United, ma resta un problema”

“Per Sanchez è impossibile definire con certezza cosa accadrà nel suo futuro – spiega Wheal – Lo United sa che è un calciatore comunque importante e lo stesso Solskjaer ha ammesso venerdì ai giornalisti che presto andranno affrontate le questioni Sanchez e Smalling, entrambi in prestito in Italia. Tuttavia, il club vorrebbe giungere alla fine della stagione per prendere una decisione. Smalling potrebbe anche tornare ed essere reinserito nelle rotazioni di Solskjaer, è un’ipotesi difficile, ma comunque concreta. Per Sanchez, invece, è davvero difficile immaginare un ritorno ad Old Trafford. Lo United sta iniziando a pianificare la prossima sessione di mercato, con Sancho e Grealish obiettivi principali del club. Dunque, non vedo come il cileno possa tornare a Manchester e trovare spazio. Il problema resta trovare un club che compri Sanchez. Non solo ha un ingaggio pesantissimo, ma lo United vuole recuperare parte del grosso investimento fatto un paio di stagioni fa, chiedendo una cifra molto alta per il suo cartellino”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, svolta Perisic | La proposta del Bayern

Napoli, Wheal: “Koulibaly? Lo United ha altre priorità, vi spiego”

“Per quanto riguarda Koulibaly – ha continuato Wheal, spostandosi sul centrale del Napoli – E’ uno di quei nomi che compare sempre nell’orbita Manchester United. Il suo profilo è spesso accostato a molti club di Premier, ma ad oggi con i Red Devils non sembra esserci nulla. Questo non vuol dire che non sia un giocatore che non piace al club, ma lo United dalla sua ha già compiuto un investimento importante in quel reparto, comprando Maguire la scorsa estate, per novanta milioni di sterline. Se consideriamo, poi, la presenza di Bailly, di Lindelof e i possibili ritorni di Smalling e Jones, la difesa non dovrebbe essere una priorità nel prossimo mercato dello United. Per prendere Koulibaly, Solskjaer dovrebbe cedere almeno due centrali, il che è possibile, ma non così probabile”.