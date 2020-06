Calciomercato, conferme dalla Francia: torna a Milano!

Le strade con il Monaco si separeranno, il club non lo ha riscattato. Su di lui il Psg, ma è concreta l’ipotesi di un ritorno al Milan per Bakayoko

Non resterà ancora a lungo al Monaco. Il club del principato, infatti, ha deciso di non esercitare l’opzione per il riscatto del centrocampista, per il quale ora prende forma l’ipotesi di un ritorno al Milan. A rivelarlo è il portale francese Le10sport. Il centrocampista farà dunque ritorno al Chelsea, club con il quale ha ancora due anni di contratto. Ma non pare destinato a restare con i ‘blues’. Il Paris Saint Germain spingerebbe per averlo e starebbe lavorando al colpo ormai da 3 mesi. A insidiare i parigini potrebbe essere appunto il club rossonero, con cui lo stesso centrocampista si era espresso al meglio durante la scorsa stagione.

Bakayoko-Milan, il PSG può essere anticipato

Dopo il brillante campionato con il Milan è poi iniziata la parentesi al Monaco, di fatto non troppo entusiasmante. Quella del ritorno a Milano sarebbe pertanto una forte possibilità, con lo stesso franco-ivoriano che sarebbe tentato dall’idea. Se dalla capitale francese non dovesse arrivare subito un’offerta al Chelsea, anche solo per un prestito, l’opzione rossonera potrebbe guadagnare rapidamente slancio. Qualcosa sembrerebbe dunque muoversi dietro le quinte per un ricongiungimento del ventiseienne con il Milan, con delle discussioni già avviate.

Bisognerà capire cifre e dettagli del possibile affare, che di fatto dovrebbe essere alla portata del club lombardo. Bakayoko può dunque tornare al Milan, dove ha lasciato un ricordo felice.

