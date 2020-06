Juventus, Diaconale all’attacco | “Lazio favorita? Lo strapotere è di altri”

Il rigore concesso alla Lazio contro la Fiorentina ha scatenato grandi polemiche: Diaconale ha difeso i biancocelesti lanciando una frecciatina alla Juventus.

Uno degli episodi più discussi e discutibili dell’ultima giornata di Serie A è stato il rigore su Caicedo concesso alla Lazio contro la Fiorentina. L’attaccante ecuadoriano, a seguito di uno scontro con Dragowski, è finito a terra guadagnandosi il penalty. La decisione dell’arbitro ha suscitato grandi polemiche, inasprendo ancora di più una corsa scudetto già serrata: Juventus, Lazio ed Inter rimangono in corsa per la vittoria finale. Il responsabile della comunicazione biancoceleste, Arturo Diaconale, ha risposto alle polemiche andando all’atttacco.

Juventus, rigore su Caicedo | Diaconale difende la Lazio e attacca i bianconeri!

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, Arturo Diaconale non si è lasciato sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina alla Juventus. “Polemiche sui rigori concessi alla Lazio? Sono pressioni ambientali innescate ad arte, perché vogliono metterci in difficoltà nella rincorsa ai bianconeri. Si fonda tutto su una balla, come se noi fossimo diventati una superpotenza in grado di manovrare gli arbitri. Si tratta di una mitizzazione, senza alcuna corrispondenza con la realtà. Il presunto strapotere di Lotito è una leggenda: storicamente gli strapoteri nel calcio sono ben altri ed appartengono ad altri club. Non mi sembra, infatti, che sia stata la Lazio a vincere gli ultimi scudetti”.

Una risposta dura e piccata, quella di Diaconale, a chi accusa la Lazio di esercitare una certa influenza sugli arbitri. I 15 rigori stagionali sono solamente il frutto di un gioco offensivo proposto dai biancocelesti. La compagine di Simone Inzaghi porta molti giocatori in area di rigore e crea diverse occasioni da gol nel corso della partita.

