Calciomercato Inter, dalla Spagna | Assalto ad Aguero: ecco l’offerta

Inter ancora in cerca del possibile sostituto di Lautaro Martinez, qualora dovesse partire: ecco la clamorosa ipotesi dalla Premier League

L’Inter ha messo già a segno il primo colpo di mercato dal Real Madrid, con Achraf Hakimi che ha terminato le visite mediche. I nerazzurri dunque continuano a lavorare per la prossima stagione, questa volta cercando rinforzi per l’attacco. Spunta quindi una clamorosa opzione Aguero per il reparto offensivo.

Calciomercato Inter, obiettivo Aguero per l’attacco: 40 milioni per ‘el kun’

In casa Inter il futuro dell’attaccante Lautaro Martinez è ancora incerto. Il Barcellona infatti continua a pressare sull’attaccante ma anche altri top club europei lo avrebbero messo nel mirino. Così la dirigenza nerazzurra starebbe lavorando per trovare un possibile sostituto del ‘toro’ e tra i tanti nomi accostati ne spunta uno clamoroso dalla Premier League. Infatti, secondo quanto riportato da ‘TodoFichaes’, Beppe Marotta sembrerebbe aver puntato l’attaccante del Manchester City, Sergio Aguero. ‘El Kun’ ha il contratto in scadenza con i ‘citizens’ nel 2021 e la squadra inglese vorrebbe ancora fare un tentativo di rinnovo pur abbassando di molto le pretese del calciatore. Ad inserirsi dunque sarebbe l’Inter, pronta a mettere sul piatto 40 milioni di euro.

Inoltre, come riporta il sito spagnolo, i contatti con l’agente del bomber argentino sarebbero già avviati. Un’operazione dunque che potrebbe portare alla corte di Antonio Conte un grande bomber con tanta esperienza a livello europeo e che potrebbe permettere al Manchester City di non perdere l’attaccante a parametro zero al termine del contratto.

