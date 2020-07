Calciomercato Inter, accordo raggiunto per Perisic | Stipendo dimezzato!

L’Inter ed il Bayern Monaco hanno trovato l’accordo per il prestito di Ivan Perisic: stipendio dimezzato per l’esterno croato.

Con la Bundesliga già in cassaforte, il Bayern Monaco ha già messo nel mirino il prossimo obiettivo stagionale: la Champions League. La stagione dei bavaresi è stata pressoché perfetta da quando Flick ha preso le redini della squadra. Il grande sogno adesso è quello di vincere la competizione più ambita d’Europa. Per farlo il Bayern avrà bisogno di avere a disposizione tutto l’organico: accordo raggiunto con l’Inter per la permanenza di Ivan Perisic.

Calciomercato Inter, Perisic resta al Bayern altri due mesi | Stipendio dimezzato

Il futuro di Ivan Perisic è una delle situazioni più incerte in casa Inter. Il Bayern Monaco non ha riscattato il croato entro i termini previsti ed ha chiesto ai nerazzurri ulteriore tempo per valutare l’operazione. In attesa di decidere se esercitare la clausola da 20 milioni, i bavaresi hanno trovato l’accordo per il prolungamento del prestito di Perisic. L’esterno croato rimarrà in Baviera fino al termine della stagione e si è reso disponibile al dimezzamento del proprio stipendio.

La volontà di Perisic è quella di giocarsi la Champions League con il Bayern Monaco. Considerato lo stato di forma ed il livello di gioco espresso, i tedeschi sono fra i più seri candidati alla vittoria finale della competizione di punta della UEFA. La stagione del croato in Baviera è stata positiva: in 30 partite ha messo a referto sei gol e nove assist. In questi due mesi, Perisic vuole riuscire a convincere i neocampioni della Bundesliga a riscattarlo.

