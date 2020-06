Calciomercato Inter, erede Handanovic dalla Spagna | Super clausola

Marotta prosegue la caccia a colpi di spessore da regalare a Conte in vista della riapertura del calciomercato: in casa Inter si lavora al post Handanovic

In casa Inter si pensa alla sfida contro il Brescia, domani sera a San Siro, per continuare a sperare in un passo falso della Juventus nella corsa tricolore. I nerazzurri sono già attivissimi sul calciomercato e, oltre al colpo Hakimi, avrebbero in mente un altro rinforzo di spessore per il prossimo anno. Con Handanovic che compirà 36 anni tra pochi giorni, Marotta ritorna all’assalto del forte estremo difensore che potrebbe essere l’erede dello sloveno: ecco cosa può accadere.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma in Liga: i dettagli

Con Handanovic che tra due settimane compirà 36 anni, in casa nerazzurra si guarda al futuro. Il focus per il prossimo anno resta anche quello di accaparrarsi un degno sostituto dello sloveno che dovrebbe comunque rinnovare, visto il contratto in scadenza tra dodici mesi. Il nome caldo torna ad essere quello di Unai Simon, estremo difensore classe 1997 in forza all’Athletic Bilbao. Per il talentuoso portiere spagnolo, come riferito dai media iberici, vi sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma di Marotta che aveva pensato a Simon già in passato.

Dopo la grande stagione vissuta in Liga, il 23enne è corteggiatissimo dai top club europei e, in tal senso, l’Inter proverebbe a muoversi in anticipo per sbaragliare la concorrenza. Il nodo più grande resta quello della clausola rescissoria, affissa nel contratto che lega Simon all’Athletic fino al 30 giugno 2023. Una cifra monstre di ben 50 milioni di euro che potrebbe complicare i piani di Marotta e non solo.

Nelle prossime settimane potrebbero esservi ulteriori sviluppi ma Simon è tra i favoriti a raccogliere l’eredità di Handanovic e a difendere i pali nerazzurri.

