Calciomercato Inter, Hakimi ha terminato le visite | Ora in sede per la firma

Calciomercato Inter, visite mediche appena concluse per Achraf Hakimi: l’ex terzino del Dortmund è in viaggio verso la sede dei nerazzurri per la firma sul contratto

Visite mediche appena terminate per Achraf Hakimi. Il terzino scuola Real Madrid è in viaggio verso la sede dell’Inter per completare l’iter burocratico e firmare il suo contratto con i nerazzurri. Dopodiché, bisognerà soltanto comunicarne l’ufficialità: Hakimi sarà il primo colpo di mercato dell’Inter 2.0 di Antonio Conte, che con il marocchino si aggiudica uno dei talenti più interessanti del panorama europeo.

Calciomercato Inter, Hakimi in viaggio verso la sede: firma e poi ufficialità

Può sorridere, allora, Marotta, che dopo aver condotto un vero e proprio blitz, è pronto ad accogliere il terzino scuola Real Madrid nella sua Inter. Un’operazione costata 40 milioni di euro (più 5 di bonus), ma che aggiunge valore alla già qualitativa rosa nerazzurra. Con la firma di oggi pomeriggio, Achraf Hakimi si legherà all’Inter per i prossimi cinque anni, con un salario di 4,5 milioni di euro a stagione. Un investimento che i nerazzurri hanno compiuto senza batter ciglio, fiduciosi che il marocchino sia quello che mancava ad Antonio Conte, bisognoso di un esterno di assoluto livello sulla fascia destra.

Non resta, adesso, che attendere l’ufficialità e Achraf Hakimi sarà il primo, incredibile botto di mercato dell’Inter 2020/2021.

