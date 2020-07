Calciomercato Juventus, non solo Pjanic | Altro super scambio in vista!

Dopo Pjanic-Arthur rischia di scaldarsi ancora di più l’asse con il Barcellona: il calciomercato estivo può portare l’ennesimo maxi scambio con i catalani

Juventus e Barcellona, si sa, hanno consolidato con l’affare Pjanic-Arthur dei rapporti da tempo eccellenti. Rapporti che potrebbero portare ad un’altra maxi operazione, che permetterebbe ai top club di ‘rinnovarsi’ senza gravare enormemente sul bilancio durante il calciomercato estivo. Ecco dunque che, dalla Spagna, giunge una clamorosa idea di scambio da fonti vicine al Barcellona: il club di Bartomeu pronto alla super offerta per un altro bianconero.

Calciomercato Juventus, Barça su un altro bianconero: super offerta

Pjanic ha ufficialmente salutato la Juventus e, al termine della stagione, si unirà al Barcellona. Percorso inverso che ha portato Arthur Melo, per la gioia di Sarri, a vestire la maglia bianconera. Adesso, però, secondo quanto riporta ‘Don Balon‘, i due club potrebbero ‘apparecchiare’ un nuovo clamoroso scambio. L’idea in casa Barcellona è quella di affondare l’assalto per Rodrigo Bentancur, talentuoso centrocampista uruguagio imprescindibile nel gioco di Sarri. Bartomeu e i dirigenti catalani considerano Bentancur tra i talenti più promettenti a livello mondiale ma non sarà semplice strapparlo alla ‘Vecchia Signora’.

Ecco perchè il Barcellona proverebbe a mettere sul piatto un altro vecchio obiettivo bianconero: Ivan Rakitic. Il croato è stato più volte accostato alla Serie A, ma quella con la Juventus potrebbe essere la pista definitiva. Il club spagnolo, pur di arrivare a Bentancur, metterebbe sul piatto anche 20 milioni di euro cash oltre al cartellino dell’ex Siviglia.

Situazione in divenire, le prossime settimane potrebbero essere decisive: dopo Pjanic, anche il giovane centrocampista uruguagio potrebbe salutare la C0ntinassa.

