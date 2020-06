Calciomercato Juventus, dalla Spagna: colpo in attacco | Accordo totale!

La Juventus lavora per rinforzare la rosa nella prossima annata e va a caccia del bomber. Accordo totale per il primo colpo in avanti!

È stata una stagione particolare fin qui per la Juventus, i bianconeri hanno vissuto dei mesi di alti e bassi a causa di alcune prestazioni poco convincenti che hanno portato alla sconfitta dei primi due trofei dell’anno, ovvero la Supercoppa Italiana contro la Lazio e la Coppa Italia contro il Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lazaro torna e riparte | Idea scambio col Milan

Ora la squadra allenata da Maurizio Sarri vuole rialzarsi e nei prossimi due mesi deve tentare il tutto per tutto per provare a raddrizzare la stagione. In ballo ci sono ancora la Serie A e la Champions League e può succedere ancora qualsiasi cosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sondaggi in mediana | Clausola da 50 milioni!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo totale con Milik e con il Napoli

La società nel frattempo continua a lavorare sul calciomercato per regalare al proprio tecnico una rosa ancor più competitiva nella prossima annata. In attacco l’unica prima punta presente in rosa è Gonzalo Higuain, per questo si lavora per portare a Torino un nuovo bomber.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scatto Gazidis | Rossoneri in vantaggio per il 2000!

Un obiettivo concreto è sicuramente Arkadiusz Milik e secondo quanto riportato da TodoFichajes ci sarebbe già un accordo totale con il calciatore e con il Napoli. Il polacco dovrebbe firmare un contratto di quattro anni con un guadagno di circa 5 milioni a stagione. I partenopei potrebbero ottenere una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro.

Milik in questa stagione ha totalizzato 13 reti in 26 presenze e ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Diaconale all’attacco | “Lazio favorita? Lo strapotere è di altri”

Calciomercato Inter, firma vicina | Accordo fino al 2024!