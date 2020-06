Calciomercato, tutti pazzi per Kumbulla | Le ultime di CMNEWS

Marash Kumbulla continua ad essere al centro della prossima sessione di calciomercato: le ultime di Calciomercatonews sul suo futuro

Marash Kumbulla, la Serie A è ancora nel suo destino: le ripercussioni dell’emergenza pandemica sembrano aver allontanato le due principali inseguitrici estere, Manchester United e Borussia Dortmund. Il club inglese, sopratutto, ha dalla sua un pacchetto arretrato già zeppo di alternative e di esuberi da piazzare in giro tra Premier e campionati esteri.

Calciomercato, si delinea il futuro di Kumbulla

Il futuro del centrale albanese, dunque, sembra ormai delineato: resterà in Serie A, alla corte di uno dei quattro club maggiormente in pressing su di lui. Juventus, Inter, Lazio e Napoli si sfidando a colpi di rilanci per assicurarsi il cartellino del centrale veronese. Irrimediabilmente defilatasi la Roma, invece, dalla corsa al giovane scaligero. Fonti vicine alla società raccontano di offerte tutte simili tra loro, con il Napoli unico club che lo scorso gennaio aveva strappato il sì del Verona per il cartellino di Kumbulla (per una cifra di poco superiore a 20/22 milioni di euro).

Adesso gli scenari sembrano definitivamente mutati: il Verona chiede qualcosa in più rispetto allo scorso inverno, assicurando che il calciatore potrebbe anche restare a Verona un altro anno, in caso di mancate offerte all’altezza.

Juventus, Inter, Lazio e Napoli attendono, forti della volontà del calciatore di compiere uno step importante nella propria carriera, in quella che si preannuncia una lunga partita a scacchi tra il Verona e le rispettive pretendenti.

Alessandro Montano