Calciomercato Milan, assalto di Monchi | Possibile addio in estate!

Per il Milan sarà fondamentale vendere bene, in modo da poter fare un buon mercato in entrata: Monchi ha messo gli occhi su un rossonero per la difesa.

Nelle ultime partite di campionato il Milan ha ottenuto degli importanti successi, che hanno confermato le sensazioni positive intraviste prima dell’interruzione della Serie A. In attesa di conoscere gli sviluppi della stagione della compagine di Pioli, i rossoneri stanno programmando il futuro. In estate il ‘Diavolo’ vorrebbe realizzare un’importante rivoluzione a livello di organico e di gestione tecnica, con l’arrivo di Ralf Rangnick. Prima di riuscire a rinforzare la squadra, però, la dirigenza rossonera dovrà riuscire a mettere a segno delle buone cessioni. Dalla Spagna cresce l’interesse di Monchi per un difensore del Milan.

Calciomercato Milan, Siviglia su Calabria | È un pallino di Monchi!

Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’, il Siviglia sarebbe intenzionato a presentare un’offerta al Milan per Davide Calabria. Il terzino destro, infatti, piace molto a Monchi che vorrebbe portarlo in Andalusia per sostituire Jesus Navas. Il 23enne italiano non sta riuscendo a trovare molto spazio in rossonero da quando è arrivato Pioli: una situazione che potrebbe portarlo ad accettare un possibile addio. La valutazione del ‘Diavolo’ per Calabria è di circa 10 milioni di euro, una cifra considerata coerente da parte della dirigenza del Siviglia.

Fra i giocatori del Milan, Calabria è fra i più indicati a lasciare il capoluogo lombardo in estate. Il piano di rinnovamento che Gazidis vuole applicare in estate non sembra prevedere un posto per il terzino azzurro: l’addio appare inevitabile. L’interesse dimostrato nelle ultime giornate da Monchi, potrebbe essere decisivo per il futuro dell’esterno rossonero.

