Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per uno spagnolo | Le cifre

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e si apre una nuova battaglia con l’Inter. Cifre e dettagli per arrivare allo spagnolo

È una Serie A avvincente quella a cui stiamo assistendo, a nove giornate dalla fine tutto può ancora succedere anche se nelle ultime settimane sono cambiate le contendenti. Prima c’erano Juventus e Inter, ora i nerazzurri si sono defilati ed è diventata una lotta tra i bianconeri e la Lazio, che è a -4 dalla vetta.

La ‘Beneamata’ paga troppi passi falsi commessi prima dello stop legato all’emergenza coronavirus e anche il pareggio con il Sassuolo di settimana scorsa. La Juventus invece, dopo aver perso la Coppa Italia, si è ripresa in campionato vincendo per ora tre gare su tre dopo la ripresa.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Hermoso

Le sfide con l’Inter, però, non sono passate in secondo piano. La Juventus infatti ha duellato già diverse volte in questi mesi per il calciomercato e ci saranno nuove battaglie tra le due società nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, le parti si starebbero scontrando anche su Mario Hermoso.

Dalla Spagna fanno sapere che entrambi i club vorrebbero il difensore classe 1995 e l’Atletico Madrid potrebbe arrivare a chiedere fino a 40 milioni di euro. Hermoso in questa stagione ha disputato 22 gare con la maglia dei Colchoneros.

Dopo gli scontri per giocatori come Lukaku o Kulusevski, dunque, Fabio Paratici e Beppe Marotta si preparano a un’altra lotta di calciomercato.

