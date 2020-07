Calciomercato Lazio, assalto per Milinkovic-Savic | Contatti in Premier

Sulle tracce del centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic Savic, ci sarebbe il forte interessamento delle big d’Europa: spuntano nuovi contatti in Premier

Dal Paris Saint-Germain al Real Madrid, la Lazio ha dovuto respingere gli attacchi delle big d’Europa per il centrocampista serbo, Sergej Milinkovic-Savic, che ha sposato appieno il progetto biancoceleste già da diversi anni. Come svelato dal portale francese le10sport.com, il PSG ha formulato un’offerta di 60 milioni di euro per il giocatore, ritenuta bassa dal presidente Lotito.

Calciomercato Lazio, Chelsea sulle tracce di Milinkovic-Savic

Secondo quanto rivelato dal portale francese, inoltre, nei giorni scorsi ci sarebbe stata anche l’entrata in corso del Chelsea, che avrebbe già contattato i rappresentanti di Milinkovic-Savic. Durante la trattativa ha preso parte anche l’ex centrocampista francese, Claude Makelele, attualmente consigliere del presidente dei “Blues”. L’ex giocatore è stato compagno di squadra di Mateja Kezman, attualmente l’agente principale che cura gli interessi del serbo. Una possibile beffa per il PSG e per Leonardo, che era convinto di arrivare al “Sergente” della Lazio.

