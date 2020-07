Calciomercato Inter, Alaba nel mirino | Il suo annuncio

Dopo il colpo Hakimi l’Inter non perde di vista David Alaba che, nel calciomercato estivo, potrebbe lasciare il Bayern Monaco

La netta vittoria sul Brescia riporta il sereno in casa Inter, dopo il sofferto 1-2 rifilato al Parma ed il pari in casa contro il Sassuolo. Nerazzurri che guardano al futuro e, in ottica calciomercato, si candidano ad assoluti protagonisti dell’estate. Non solo Hakimi, arrivato dal Real Madrid per oltre 40 milioni. Marotta rimane sulle tracce di David Alaba che è uscito allo scoperto nelle scorse ore: ecco le sue dichiarazioni.

Calciomercato Inter, futuro Alaba: le parole dell’austriaco

Il polivalente laterale austriaco è stato oggi intervistato da ‘Kicker‘, analizzando il momento personale e gli scenari futuro. Alaba, corteggiato da mezza Europa Inter compresa, ha il contratto in scadenza tra dodici mesi e potrebbe quindi salutare il Bayern Monaco. “Nelle ultime settimane l’attenzione è stata focalizzata in campo e così sarà per le prossime, al momento non me ne preoccupo“. Alla domanda su quanto tempo ci vorrà per prendere una decisione sul suo futuro, il 28enne di Wien non si è nascosto: “Non so ancora dirlo ma è una decisione che, prima o poi, dovrò prendere”.

L’Inter, dunque, è avvisata. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2021, il classe ’92 può essere tra i top player maggiormente appetibili già durante l’attuale sessione di mercato. Sono 37 le presenze di Alaba con la maglia del Bayern Monaco in stagione, scandite da una rete e due assist vincenti.

Marotta rimane alla finestra, dopo Hakimi, a destra, il sogno per la corsia mancina si chiama David Alaba.

