Calciomercato Inter, nessun ‘regalo’ da Conte | Pericolo Juventus

L’Inter domina contro il Brescia, ma Conte non fa regali al suo calciatore che è in bilico. La Juventus è pronta a intervenire

È nel complesso una buona stagione quella che sta vivendo l’Inter, che è calata notevolmente nelle ultime settimane pre-coronavirus abbandonando la lotta scudetto ma sta comunque migliorando il proprio rendimento rispetto alla scorsa annata. I nerazzurri sono ormai a un passo dalla qualificazione alla Champions League, che l’anno scorso fu conquistata all’ultima giornata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, jolly Perisic | Marotta lo soffia alla Juventus

I passi avanti però non devono rappresentare un traguardo ma solo un punto da cui ripartire. E lo sanno bene Antonio Conte e Beppe Marotta, che sono già al lavoro per rinforzare la rosa e continuare a crescere nella prossima annata per fare ancora meglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, obiettivo dalla Russia | Si pensa allo scambio

Calciomercato Inter, nessun ‘regalo’ da Conte per Esposito: la Juve osserva

In questi giorni è stata chiusa la prima importante operazione di mercato per i nerazzurri grazie all’affare Hakimi, arrivato dal Real Madrid per circa 45 milioni di euro. Ora la società può valutare anche le possibili cessioni ed è da chiarire la situazione riguardante Sebastiano Esposito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, cambia tutto | Niente cessione e rinnovo in vista!

Il calciatore classe 2002, che compie oggi 18 anni, non ha ricevuto il regalo ieri da Conte in quanto non è sceso in campo neanche un minuto contro il Brescia. Questa scelta potrebbe anche riguardare la questione rinnovo, per la quale c’è ancora una distanza tra la domanda e l’offerta. La Juventus nel frattempo osserva la situazione ed eventualmente sarebbe pronta all’assalto.

Nonostante la giovane età, Esposito ha già disputato cinque gare in Serie A (andando in gol anche una volta) e ha collezionato anche 3 presenze in Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, idea scambio in attacco | Raiola in regia

Calciomercato Inter, svolta in attacco | La decisione della società!