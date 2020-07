Calciomercato, retroscena Juve | Offerta rifiutata!

Lasciare la Juventus non è semplice, per lo status raggiunto dal club piemontese, e dalla Spagna rivelano un retroscena di mercato.

La crescita della Juventus, da quando Andrea Agnelli è diventato presidente, è stata esponenziale. Nella giornata di oggi i bianconeri sono diventati il brand italiano più seguito sui social: più di marchi del prestigio di ‘Gucci’ e ‘Versace’. Uno status che ha permesso alla ‘Vecchia Signora’ di permettersi giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo e de Ligt. Dalla Spagna arriva un retroscena di mercato: un bianconero avrebbe rifiutato la cessione e vorrebbe conquistarsi un posto da titolare nella Juventus anche l’anno prossimo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, nessun ‘regalo’ da Conte | Pericolo Juventus

Calciomercato Juventus, Cuadrado rifiuta il Valencia | Vuole restare a Torino

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Juan Cuadrado avrebbe dimostrato ancora una volta il proprio attaccamento alla maglia della Juventus. Il colombiano avrebbe rifiutato l’offerta del Valencia e vorrebbe dimostrare di potersi guadagnare uno spazio importante in bianconero anche nella prossima stagione. Il club iberico non sarebbe intenzionato a riscattare Florenzi e, conseguentemente, starebbe già cercando un sostituto per la corsia destra. Cuadrado sarebbe il preferito del Valencia, che avrebbe già presentato un’offerta alla Juventus ed al colombiano. Per il momento, porta chiusa da parte del ‘Panita’, che vuole continuare il proprio percorso a Torino. Nelle ultime stagioni, infatti, Cuadrado è tornato a giocare anche come terzino destro -oltre che come esterno di centrocampo e attacco-, divenendo un elemento di grande duttilità per i bianconeri. Niente trasferimento per il colombiano: la sua volontà è continuare alla Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, affare Osimhen | Il giocatore ha deciso!

Serie A, stangata per il Parma e Faggiano | UFFICIALE il provvedimento

Calciomercato Inter, Alaba nel mirino | Il suo annuncio