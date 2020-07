Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma a centrocampo | Nuovo scambio

La Juventus continua a tenere gli occhi puntati su una vecchia conoscenza della Serie A: possibile scambio con un calciatore bianconero

In casa Juventus il calciomercato è entrato già nel vivo e dopo aver chiuso lo scambio con il Barcellona tra Pjanic ed Arthur, si continuano a cercare altri rinforzi per completare il centrocampo della prossima stagione. Così si continua a guardare ad un ex della Serie A, Leandro Paresdes. Si pensa ad uno scambio tra centrocampisti.

Calciomercato Juventus, si torna su Paredes: scambio con Ramsey

La Juventus sembrerebbe non accontentarsi dell’arrivo di Arthur e continuerebbe così a cercare rinforzi per la zona centrale del campo. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i bianconeri continuano a tenere nel mirino il centrocampista del PSG, Leandro Paredes. L’argentino è da tempo un obiettivo juventino ed ora i bianconeri potrebbero avere la carta giusta per chiudere l’affare. Infatti si starebbe pensando ad uno scambio alla pari con Aaron Ramsey, per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Nel caso, tutta plusvalenza per la Juve, visto che il gallese è arrivato a costo zero…

Aaaron Ramsey Juventus (Getty images)Il gallese arrivato a parametro zero dall’Arsenal non ha rispettato le attese e potrebbe essere nella lista dei possibili partenti. Così, vista la valutazione simile, potrebbe aprirsi uno scambio che porterebbe l’ex Roma alla Juventus ed il centrocampista ex ‘gunners’ a Parigi. Dopo mesi di interesse la Juventus potrebbe così aver trovato la mossa giusta per sbloccare la trattativa ed assicurarsi un innesto di qualità per il centrocampo della prossima stagione.

