Calciomercato Juventus, torna Pogba | Dybala scatena i tifosi!

Il ritorno di Paul Pogba rimane uno dei grandi sogni dei tifosi della Juventus: le dichiarazioni di Dybala sul francese lasciano tutti di stucco

Non solo il campo nei pensieri della Juventus. Con l’incombente calciomercato estivo che ha già visto andare in porto lo scambio Pjanic-Arthur, tiene banco un clamoroso ‘caos’ social scatenatosi nelle scorse ore. Al centro di tutto Paulo Dybala e soprattutto il possibile ritorno a Torino di Paul Pogba: ecco cosa è accaduto.

Calciomercato Juventus, sogno Pogba: Dybala spiazza i tifosi

Un vero ciclone nelle scorse ore si è abbattuto sui social network. Da Twitter a Twitch, l’oggetto è stato solo uno: Paul Pogba. Il tweet dell’account spagnolo della Juventus che mostrava, in video, le maglie del ‘Polpo‘ con la maglia della ‘Vecchia Signora’ ha scatenato i tifosi bianconeri. Nonostante il chiarimento ufficiale, però, ad alimentare il possibile ritorno del francese in quel di Torino sono state le parole dell’ex compagno Paulo Dybala.

La ‘Joya’, in uno dei suoi consueti appuntamenti su Twitch, ha parlato in termini generici dei suoi ex compagni ormai lontano dalla Continassa: “Ho parlato con tanti ex compagni, molte volte hanno tanta voglia di tornare…”. I tifosi hanno collegato i due ‘indizi’ dando il via mediatico al possibile ritorno di Pogba, già ventilato negli ultimi mesi. Un polverone social, dunque, con Dybala e soprattutto Pogba al centro di tutto.

Ecco il video incriminato che vede il fantasista della Juventus parlare dei suoi ex compagni.

Ecco il video di ieri su cui avete INVENTATO una notizia #Pogba pic.twitter.com/Gv1nGcwKzb — Anthony (@stone_439) July 2, 2020

