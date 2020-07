Calciomercato, giro di attaccanti | Il Napoli soffia l’obiettivo a Juve ed Inter

Clamoroso intreccio di mercato per le squadre di Serie A: Milan e Napoli aprono le trattative per l’esterno, Juventus ed Inter beffate dai partenopei

Le squadre di Serie A stanno lavorando senza sosta sul mercato per la prossima stagione. Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato che aprirebbe ad un giro di attaccanti partito dal Milan, in cui a rimanere beffate sarebbero Juventus ed Inter, che vedrebbero sfumare l’obiettivo per l’attacco, per mano del Napoli.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, jolly Perisic | Marotta lo soffia alla Juventus

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, obiettivo dalla Russia | Si pensa allo scambio

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, svolta in attacco | La decisione della società!

Calciomercato, Milan su Lozano: il Napoli soffia Gabriel Jesus a Juventus ed Inter, ma per i bianconeri si apre una pista

I top club di Serie A si sfidano a colpi di mercato e dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione sull’apertura di un giro di attaccanti. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Milan sembrerebbe aver messo gli occhi sull’esterno del Napoli, Hirving Lozano. Il messicano arrivato lo scorso agosto dal PSV ha deluso le aspettative ed i rapporti con Gattuso sembrerebbero non essere dei migliori. Così si sarebbero inseriti i rossoneri, pronti a mettere sul piatto 40 milioni per l’esterno.

Napoli che guarda con interesse alla possibile offerta milanista, poichè saprebbe già come reinvestire la somma sul mercato. Infatti, sempre secondo il sito spagnolo, i partenopei sarebbero pronti a puntare forte su Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City che interessa molto anche a Juventus ed Inter. Per i bianconeri però questa operazione non sarebbe completamente una beffa. Infatti il possibile arrivo dell’attaccante brasiliano potrebbe spalancare le porte all’uscita di Milik, a cui la società juventina sarebbe pronta ad affidare le chiavi del reparto offensivo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, jolly dalla Germania | Duello Inter-Juventus