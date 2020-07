Calciomercato Milan, obiettivo dalla Russia | Si pensa allo scambio

In casa Milan si puntano gli occhi in Russia, dove un calciatore sembrerebbe essere finito nella lista dei possibili acquisti: scambio in vista

Il Milan compie un altro passo falso a Ferrara, dove pareggia solo grazie ad un autogol nei minuti finali contro la Spal ultima in classifica. Nel frattempo la dirigenza rossonera è già al lavoro sul mercato per comporre la rosa della prossima stagione. Si guarda in Russia, possibile scambio per arrivare all’obiettivo a centrocampo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, idea scambio in attacco | Raiola in regia

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE resta in rossonero | Il comunicato

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, cambia tutto | Niente cessione e rinnovo in vista!

Calciomercato Milan, Miranchuk per il centrocampo: Laxalt sul piatto come contropartita

Il calciomercato è già entrato nel vivo e Juventus ed Inter hanno già messo a segno i primi colpi di mercato. Il Milan non vuole restare a guardare, così delinea i piani per arrivare agli obiettivi inseriti nella lista degli acquisti. Uno dei calciatori su cui la società rossonera sembrerebbe aver messo gli occhi è Alexsej Miranchuk, centrocampista dello Spartak Mosca. Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il Milan avrebbe in mente di inserire una contropartita nell’affare per abbassare le pretese del club russo, ovvero Diego Laxalt. L’esterno sarebbe finito nel mirino di alcune squadre in Russia, tra cui proprio lo Spartak.

Per questo motivo i rossoneri avrebbero pensato di inserirlo nella trattativa per Miranchuk, così da avere un’importante carta per arrivare al centrocampista. Inoltre, a favorire i rossoneri potrebbe essere la scadenza contrattuale del giocatore nel 2021, che potrebbe portare ad avere uno sconto per l’acquisto. Laxalt potrebbe dunque diventare la carta giusta per arrivare a Miranchuk, giocatore che per ben due volte ha segnato alla Juventus nei gironi di Champions League.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, futuro Rebic | Nuova mossa della società