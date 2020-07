Calciomercato, nuova offerta per Allegri | C’è la risposta

Dopo un anno sabbatico, Massimiliano Allegri è pronto a tornare sulla panchina di un club importante. C’è la prima proposta, arriva la risposta del livornese

Sei scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane rendono Massimiliano Allegri uno degli allenatori più importanti ancora senza squadra. Il tecnico livornese ha quasi terminato il suo anno sabbatico dopo l’addio dalla Juventus ed è pronto a tornare in panchina per raggiungere nuovi traguardi importanti.

In bianconero ha vissuto cinque stagioni incredibili e ha sfiorato per due volte di finire sul tetto d’Europa perdendo in finale di Champions League nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid. Ora vuole tornare a vivere certe emozioni e le prossime settimane potrebbero essere decisive per fargli trovare una nuova squadra.

Calciomercato, Allegri cercato dal Benfica: tecnico pronto a dire di no

Su di lui ci sarebbero già diverse squadre interessate ad affidargli la panchina per la prossima stagione. Il Benfica ha dato l’addio a Lage e ora vuole consolidarsi in Europa prendendo un allenatore top. Oltre a Pochettino, ci potrebbe essere un tentativo anche per Allegri.

L’ex Juventus e Milan però sembrerebbe pronto a dire no in quanto la destinazione portoghese non lo attira particolarmente. Ci sarebbe troppa distanza sia al livello economico che di ambizioni, Allegri infatti sembrerebbe più propenso a valutare eventuali proposte dalle big di Premier League o dal Paris-Saint Germain.

Dopo un anno, dunque, l’allenatore livornese è pronto a tornare in pista e valuta con attenzione tutte le proposte in arrivo.