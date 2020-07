Calciomercato Inter, colpo Hakimi | Retroscena Real!

Achraf Hakimi sarà il nuovo laterale dell’Inter a partire dalla prossima stagione, ma il Real Madrid non molla: ecco la nuova strategia del club spagnolo!

Un colpo davvero entusiasmante. L’Inter si è assicurata le prestazioni del laterale Achraf Hakimi sborsando al Real Madrid una cifra di 40 milioni più 5 di bonus. Così l’ex Borussia Dortmund sarà il nuovo laterale di Antonio Conte, perfetto per il 3-4-1-2 ideato dall’allenatore nerazzurro. Il club spagnolo, però, non molla la presa per il giocatore marocchino attuando una strategia ben precisa per il futuro.

Calciomercato Inter, il Real non molla Hakimi

Come svelato in anteprima dal giornalista spagnolo, Edu Aguirre, molto vicino alle dinamiche dei “blancos”, durante la trasmissione “El Chiringuito” il Real Madrid avrebbe riservato il diritto di “recompra” di Hakimi a partire dalla terza stagione. Così, a parità di offerta, l’Inter potrebbe cederlo proprio al club spagnolo.

La strategia del presidente Florentino Perez è stata ben precisa: continuare a puntare per l’immediato presente al terzino spagnolo Carvajal per poi arrivare tra qualche anno allo stesso laterale del Marocco facendolo diventare il titolare della fascia destra al Bernabeu.

L’Inter così sarebbe obbligata a cederlo proprio al Real a parità di offerta con le altre big d’Europa.

