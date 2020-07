Calciomercato Inter, nuovo ostacolo per Lautaro | Barcellona in affanno

L’Inter si muove in vista del prossimo calciomercato con il futuro di Lautaro Martinez ancora in bilico: Marotta complica i piani del Barcellona

Il 6-0 rifilato al Brescia rinvigorisce un’Inter che nelle ultime settimane aveva mostrato qualche cedimento. Dal campo al calciomercato, l’ad Marotta è al lavoro per sciogliere il nodo legato al futuro di Lautaro Martinez. Sul ‘Toro’ resta fortissimo il pressing del Barcellona che, tuttavia, potrebbe vedere complicarsi la strategia per arrivare all’attaccante argentino. Ecco costa sta per accadere.

Calciomercato Inter, intrigo Lautaro-Barcellona: si complica l’affare

Archiviato il super colpo Hakimi, in casa nerazzurra tiene banco il futuro di Lautaro Martinez. Il bomber argentino, tra i primissimi obiettivi del Barcellona, potrebbe vedere complicarsi la strada verso il club blaugrana. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo‘, infatti, l’Inter starebbe tentando di chiudere l’acquisto di Emerson Palmieri. Il laterale mancino, quindi, occuperebbe la casella che in casa Barcellona avevano in mente di riempire con l’inserimento di Junior Firpo nell’affare Lautaro Martinez.

Arrivato l’estate scorsa dal Betis, il classe 1996 era l’ultima idea del club di Bartomeu per convincere i nerazzurri ad allentare la presa sul ‘Toro’. La dirigenza dei catalani avrebbe in mente di inserire il cartellino del terzino all’indomani della scadenza della clausola da 111 milioni di euro di Martinez, il prossimo 7 luglio. L’eventuale arrivo di Emerson Palmieri dal Chelsea, valutato intorno ai 30 milioni di euro, priverebbe la società spagnola di una pedina in più per tentare di chiudere l’acquisto dell’ex Racing.

Situazione in divenire: il futuro di Lautaro Martinez resta, al momento, ancora ignoto.

