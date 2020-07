Calciomercato Inter, la big prepara l’affondo | Doppio obiettivo!

Calciomercato Inter, attenzione a Skriniar: il Chelsea guarda in casa nerazzurra e potrebbe affondare il colpo. Con l’offerta giusta può partire, la situazione

Che il campionato italiano, ormai, si sia trasformato in un trampolino di lancio verso i top club europei, non è certamente un mistero. Soprattutto, quando questi top club si fanno avanti dalla Premier League. L’ultimo caso, potrebbe essere quello del Chelsea che guarda in casa Inter per migliorare la propria difesa. I desiderati? Skriniar e Bastoni. Una coppia dal valore di 113 milioni di euro: 70 milioni lo slovacco e 43 l’ex atalantino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma a centrocampo | Nuovo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, giro di attaccanti | Il Napoli soffia l’obiettivo a Juve ed Inter

Inter, occhio al Chelsea: sonda Bastoni, ma può affondare per Skriniar

Attenzione, allora, a quello che trapela da oltremanica: il Chelsea sarebbe a caccia di un difensore da aggiungere alla propria rosa, un profilo importante capace di migliorare il reparto arretrato di Frankie Lampard. Così, avrebbe bussato alla porta dell’ex Conte, chiedendo informazioni per il giovanissimo Bastoni: l’Inter, dalla sua, avrebbe risposto picche, ribadendo la centralità e l’importanza del centrale scuola Atalanta nel progetto nerazzurro. Di qui, i Blues avrebbero incassato il no dei lombardi e poi spostato l’attenzione su Milan Skriniar. Il centrale slovacco non è stato impeccabile quest’anno e con l’offerta giusta potrebbe lasciare Milano. Tuttavia, i nerazzurri ne fanno una valutazione molto importante, rappresentando comunque un titolare per Antonio Conte ed essendo ancora un classe 1995.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Schermaglie di calciomercato, nell’attesa che le trattative entrino nel vivo: il Chelsea resta a caccia di un difensore, l’Inter si conferma ancora una volta bottega cara.