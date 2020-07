Calciomercato Juventus, nuovo scambio | Due bianconeri per il Barcellona

Continua l’interesse della Juventus con il Barcellona per l’attaccante francese, Antoine Griezmann: doppia contropartita per ‘le petit diable’

L’asse Torino-Barcellona è ancora caldissimo e bianconeri e catalani continuano ad intavolare nuove trattative. La società juventina continua a seguire con interesse il talento francese Antoine Griezmann, del quale gli spagnoli non sarebbero soddisfatti. Per arrivare a ‘le petit diable’, la Juventus sembrerebbe pronta a mettere sul piatto ben due contropartite. Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Rai’, per il francese i due calciatori da offrire al Barcellona sarebbero Adrien Rabiot e Douglas Costa. I due calciatori potrebbero essere quelli giusti per sbloccare la trattativa, visto che sarebbero due pedine di scambio gradite dai blaugrana. Pronta dunque una nuova operazione tra le due società dopo lo scambio tra Arthur e Pjanic.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, big europea sull’obiettivo in Serie A