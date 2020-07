Calciomercato Juventus e Inter, colpo top | Cifre e dettagli

Juventus e Inter da tempo sulle sue tracce: il top player è pronto a firmare, trasferimento nel calciomercato estivo. Cifre e dettagli

Un duello a distanza con la classifica che sorride ai bianconeri, prima in classifica. La sfida tra Juventus ed Inter potrebbe spostarsi in ottica calciomercato, con un obiettivo comune che sarebbe ad un passo dall’addio al top club. Affare dunque vicino alla chiusura: super colpo dalla big europea.

Calciomercato Juventus e Inter, lascia il Bayern: è fatta

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport‘, il futuro di Thiago Alcantara parrebbe ormai deciso. Obiettivo di lunga data sia della Juventus che dell’Inter, lo spagnolo di origini italiane sarebbe pronto a firmare con il Liverpool. Klopp stima il centrocampista che è in scadenza nel giugno 2021 con il Bayern Monaco e che finirebbe Anfield per circa 35 milioni di euro.

Al momento, le trattative tra società e calciatore per un eventuale rinnovo sono bloccate. Da non escludere, inoltre, la clamorosa ipotesi Barcellona. Il club di Bartomeu potrebbe far valere una clausola di ricompra pari a circa 25 milioni di euro, rendendo vani gli sforzi dei ‘Reds’.

Situazione dunque in divenire, il futuro di Thiago Alcantara sarà lontano dalla Bundesliga: Liverpool e Barcellona favorite per accogliere il classe 1991.

